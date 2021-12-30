جبهة نواب بابل تطالب الكاظمي بإقالة المحافظ حسن منديل

شفق نيوز/ طالبت جبهة نواب بابل المكونة من ٧ برلمانيين، يوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة المحافظ حسن منديل من منصبه.

وقالت الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة الأوضاع التي تمر بها محافظة بابل واستجابة لمطالب الجماهير تم عقد اجتماع طارئ لجبهة نواب بابل اليوم وتم الاتفاق على مطالبة رئيس الوزراء بإنهاء تكليف محافظ بابل حسن منديل".

وطالبت الجبهة بتكليف عن منديل يكون "مستقلا وليس لديه أي ميول لجهة سياسية ولا يكون مرشحاً من أي حزب أو كتلة سياسية، وأن يكون كفوءاً ونزيهاً وملماً بأعمال المشاريع وصاحب خبرة فنية وإدارية ويمتلك شجاعة في أتخاذ القرارات، وذو مقبولية جماهيرية وحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون من النواب الحاليين أو السابقين".

كما دعت الجبهة، جميع الكتل والأحزاب السياسية إلى "أبعاد محافظة بابل عن المحاصصة الحزبية المقيتة لتمكين الشخصيات التكنوقراط الكفوءة لإدارة جميع مفاصل المحافظة".

وأشارت إلى أنه "على الكفاءات والنخب من جماهير بابل تحمل المسؤولية والمساهمة في ترشيح الشخصيات المناسبة".

وأعلنت الجبهة "دعمها وتضامنها مع مطالب المحاضرين والإداريين، وتأييدها الكامل لأتمام مشروع ميناء الفاو وطريق الحرير من أجل دعم الاقتصاد العراقي".