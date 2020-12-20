جبهة سياسية تكشف موقفا لقادة الكتل ازاء خفض قيمة الدينار قبل اسبوعين من القرار

شفق نيوز/ قال رئيس الجبهة التركمانية عضو مجلس النواب أرشد الصالحي يوم الاحد إن قادة الكتل السياسية رفضوا قرار البنك المركزي حيال خفض قيمة الدينار العراقي مقابل العملة الصعبة.

وكان وزير المالية علي علاوي قد قال في تصريحات صحفية امس، ان "البرلمان والمالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة"، في اشارة الى تخفيض سعر الدينار.

وأعتبر الصالحي في بيان اليوم "زيادة سعر بيع الدولار الى 1450 دينار دفعة واحدة خطأ ارتكبه البنك المركزي".

وأردف بالقول إنه " قبل اسبوعين في اجتماعات قادة الكتل السياسية رفضوا زيادة سعر الدولار بناء لتقرير اللجنة المالية الرافض لمقترح البنك المركزي".

ورأى الصالحي أن " زيادة سعر الدولار ، سيؤدي الى ايقاف المصانع المحلية ، لان المصانع المحلية تشتري المواد الاولية بالدولار من الخارج مما سيؤدي الى ارتفاع سعر المنتج المحلي".

وشدد على أن "اي تخفيض لمخصصات راتب الموظف غير قانوني وسنرفضه بالمجلس"، عادا "النظام الالكتروني في التعاملات المالية يقضي على الفاسدين".

وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأميركي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وأعتبر خبراء هذه الخطوة ستزيد من نسبة الفقر الى معدلات غير مسبوقة في العراق الذي يعاني تحت وطأة أزمة مالية خانقة لم يشهد مثلها منذ عقود جراء انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية وتفشي ظهور فيروس كورونا.