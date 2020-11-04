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جبهة النجيفي تطرق باب "الحنانة" لإقناع الصدر بإقالة الحلبوسي

Category: سیاسة

Date: 2020-11-04T17:48:39+0000
جبهة النجيفي تطرق باب "الحنانة" لإقناع الصدر بإقالة الحلبوسي

شفق نيوز/ كشف مصدر في "الجبهة العراقية" التي يتزعمها اسامة النجيفي، يوم الأربعاء، عن مساعٍ للقاء قادة الجبهة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خلال الأيام القليلة القادمة.

والجبهة العراقية تشكيل سني تتكون من 35 نائباً، وتضم كتل "جبهة الإنقاذ والتنمية" و"الجماهير" و"المشروع العربي" و"الحزب الإسلامي" و"العراقية المستقلة"، فضلا عن نواب مستقلين.

وقال المصدر، وهو قيادي في الجبهة طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن  "وفد من الجبهة العراقية التقى اليوم بالمسؤولين في الهيئة السياسية للتيار الصدري، من أجل ترتيب لقاء مع زعيم التيار مقتدى الصدر، خلال الأيام القليلة القادمة".

وبين أن "الهدف من لقاء الصدر، طرح مشروع الجبهة العراقية لإصلاح المؤسسة التشريعية، وعلى رأسها قضية اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خصوصاً لما للصدر من نفوذ في البرلمان من خلال تحالف سائرون، ونفوذ في كامل العملية السياسية".

وأضاف أن "الصدر لغاية الآن متحفظ على حراك اقالة الحلبوسي، وفق ما ابلغتنا به الهيئة السياسية".

وسعت الجبهة العراقية السنية، إلى اقناع القوى الكوردية بالوقوف مع طلبها بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واستبداله برئيس آخر من نفس الجبهة بعد "الاتفاق" مع "الشيعة" بهذا الشأن، وفق ما قاله المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي لوكالة شفق نيوز في (2020-10-31).


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