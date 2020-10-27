جبهة النجيفي تطالب رسمياً بإقالة الحلبوسي

شفق نيوز/ كشف مصدر في "الجبهة العراقية" بزعامة أسامة النجيفي، عن أنها ستطلب رسمياً في وقت لاحق يوم الثلاثاء بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "الجبهة العراقية ستصدر هذه الليلة بياناً ستطالب بموجبه رسمياً بإقالة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من منصبه".

وتشكلت الجبهة العراقية، الجمعة، من 35 نائبا من كتل سنية مختلفة برئاسة أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال القيادي في الجبهة أثيل النجيفي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اقالة وتغيير رئيس البرلمان، من ضمن القضايا المطروحة في الجبهة، خصوصاً هناك رغبة بهذا الأمر من قبل النواب الذين انشقوا عن الحلبوسي واختلفوا معه".

وأضاف أن "هؤلاء النواب يرون ان الحلبوسي استغل منصبه وصلاحياته لملاحقة خصومة السياسيين وملاحقة ومنافسيه، ولهذا وضعه اصبح غير مقبول".

ويتكون التحالف الجديد من جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.



