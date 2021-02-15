سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

جبهة النجيفي تدين هجوم أربيل: هدفه خدمة أجندات أجنبية

Category: سیاسة

Date: 2021-02-15T21:18:02+0000
جبهة النجيفي تدين هجوم أربيل: هدفه خدمة أجندات أجنبية

شفق نيوز/ أدانت جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل مساء الاثنين وخلف جرحى.

وقال الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هجمة صاروخية آثمة استهدفت مطار أربيل والأحياء القريبة منه، هدفها خلق حالة من الفوضى وخلط الأوراق والعمل على تصعيد المواقف خدمة لأجندات أجنبية مضادة للعراق". 

وأضافت أنها "تدين هذا العمل الجبان وغير المسؤول، وتشجب الروح العدائية العميلة التي ينطلق منها الفاعلون المجرمون الإرهابيون".

وأعلنت الجبهة "وقوفها المطلق مع اقليم كوردستان في مواجهته لهذه الجرائم الإرهابية"، داعية الحكومة إلى "العمل من أجل كشف الإرهابيين ومخططاتهم والأطراف التي تدفعهم إلى تنفيذ هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالعدوان وإشاعة الفوضى والعمل على ضرب مقومات الدولة".

وأشارت إلى أن "العمل على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله لا يعني حماية العراق وشعبه فحسب بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة الثقة والتعامل والتعاون بين العراق والمجتمع الدولي في ظل ظروف سلمية مؤاتية".

وأطلق مجهولون صواريخ على أربيل، سقط اثنان منها داخل المطار، ما تسبب بجرح ثلاثة أشخاص، وفق مصادر رسمية في الإقليم. 

وهذا ثاني هجوم من نوعه، إذ استهدف مجهولون المطار في سبتمبر/ أيلول الماضي بستة صواريخ دون وقوع خسائر بشرية.

related

الخزعلي يطالب بغداد واربيل بموقف "متناسب" ازاء الانزال التركي بكوردستان

Date: 2020-06-18 12:38:36
الخزعلي يطالب بغداد واربيل بموقف "متناسب" ازاء الانزال التركي بكوردستان

النجيفي يبلغ السفير التركي تعرض جبهته الجديدة لضغوط "كبيرة"

Date: 2020-11-23 11:36:13
النجيفي يبلغ السفير التركي تعرض جبهته الجديدة لضغوط "كبيرة"

علاوي يعلن تشكيلا في اقليم كوردستان يضم رئيسا و16 عضوا

Date: 2019-06-29 16:21:53
علاوي يعلن تشكيلا في اقليم كوردستان يضم رئيسا و16 عضوا

الحلبوسي إلى أربيل لبحث خلاف انتخابي مع القيادة الكوردية

Date: 2020-09-06 08:42:11
الحلبوسي إلى أربيل لبحث خلاف انتخابي مع القيادة الكوردية

حداد والقنصل البريطاني يبحثان "حلحلة المشاكل" بين بغداد وأربيل

Date: 2019-08-29 15:42:33
حداد والقنصل البريطاني يبحثان "حلحلة المشاكل" بين بغداد وأربيل

بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

Date: 2020-12-29 09:01:43
بعد عطلة رأس السنة .. نيجيرفان بارزاني يرأس وفداً سياسياً رفيعاً لبغداد

صلاح الدين تبحث مع بارزاني المباشرة بمشروع "التوأمة مع اربيل"

Date: 2021-01-16 11:37:36
صلاح الدين تبحث مع بارزاني المباشرة بمشروع "التوأمة مع اربيل"

وفد رفيع من اقليم كوردستان يزور بغداد لوضع اتفاقات "كونكريتية"

Date: 2019-06-04 11:18:42
وفد رفيع من اقليم كوردستان يزور بغداد لوضع اتفاقات "كونكريتية"