جبهة النجيفي تدين هجوم أربيل: هدفه خدمة أجندات أجنبية

شفق نيوز/ أدانت جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل مساء الاثنين وخلف جرحى.

وقال الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هجمة صاروخية آثمة استهدفت مطار أربيل والأحياء القريبة منه، هدفها خلق حالة من الفوضى وخلط الأوراق والعمل على تصعيد المواقف خدمة لأجندات أجنبية مضادة للعراق".

وأضافت أنها "تدين هذا العمل الجبان وغير المسؤول، وتشجب الروح العدائية العميلة التي ينطلق منها الفاعلون المجرمون الإرهابيون".

وأعلنت الجبهة "وقوفها المطلق مع اقليم كوردستان في مواجهته لهذه الجرائم الإرهابية"، داعية الحكومة إلى "العمل من أجل كشف الإرهابيين ومخططاتهم والأطراف التي تدفعهم إلى تنفيذ هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالعدوان وإشاعة الفوضى والعمل على ضرب مقومات الدولة".

وأشارت إلى أن "العمل على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله لا يعني حماية العراق وشعبه فحسب بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة الثقة والتعامل والتعاون بين العراق والمجتمع الدولي في ظل ظروف سلمية مؤاتية".

وأطلق مجهولون صواريخ على أربيل، سقط اثنان منها داخل المطار، ما تسبب بجرح ثلاثة أشخاص، وفق مصادر رسمية في الإقليم.

وهذا ثاني هجوم من نوعه، إذ استهدف مجهولون المطار في سبتمبر/ أيلول الماضي بستة صواريخ دون وقوع خسائر بشرية.