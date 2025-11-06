جامعة الدول العربية توفد بعثة لمراقبة الانتخابات العراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت جامعة الدول العربية، يوم الخميس، عن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات العراقية، تتكون من 5 جنسيات عربية.

وقالت الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "​تلبية للدعوة التي تلقاها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جمهورية العراق، بشأن مشاركة جامعة الدول العربية في مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر إجراؤها بتاريخ 11 نوفمبر 2025".

وأضافت "في ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها لدعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها، فقد وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية".

وبينت "تكون البعثة برئاسة السفير فائد مصطفى – الأمين العام المساعد، وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة ينتمون لـ 5 جنسيات عربية وذلك لمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي الهام".

وكانت وكالة شفق نيوز، تناولت في تقرير لها قبل أيام، ضعف المراقبة الدولية والعربية في الانتخابات، وعدم صدور بيانات حول البعثات المشاركة، فضلا عن إخفاق عدد من المنظمات المحلية بالحصول على رخصة للمراقبة.