جابرو: مؤتمر أممي في كركوك لتعزيز عودة النازحين

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، يوم الأربعاء، أن الوزارة ستعقد في كركوك مؤتمرًا أمميًا بمشاركة الدول المانحة لمعالجة ملف النازحين وتنفيذ مشاريع تساهم في عودتهم الطوعية إلى مناطقهم وتوفير برامج لدعم المحافظة.

وأوضحت جابرو، لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الهجرة والمهجرين ستعقد في الأيام المقبلة مؤتمر اللجنة العليا لمتابعة شؤون النازحين في العراق، والذي سيُعقد في كركوك برعاية أممية وبمشاركة الدول التي تقدم الدعم المالي لتنفيذ مشاريع للنازحين".

ولفتت إلى أن "محافظة كركوك استضافت نحو 37 ألف نازح من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين، بعضهم عاد إلى مناطقهم والبعض الآخر ما يزال في كركوك، ونعمل مع إدارة المحافظة ومجلسها على تنفيذ برنامج لإعادة الراغبين منهم طواعية".

وأضافت الوزيرة أن "انعقاد المؤتمر في كركوك سيوفر دعمًا للمشاريع والبرامج الأممية التي تساعد النازحين على العودة وتنفيذ مشاريع في المحافظة". وأشارت إلى أن الوزارة تتابع ملف النازحين في تركيا وسوريا، وتعمل على إعادة الراغبين منهم إلى مناطقهم وتقديم الدعم والمنح لعودتهم ضمن برنامج حكومي معد لهذا الغرض.