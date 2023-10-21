أثناء تواجدها .. إضرام النار في مكتب برلمانية عراقية بمحافظة نينوى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بأن أشخاصاً مجهولين أضرموا النيران في مكتب عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني أحلام كاكائي في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولون أحرقوا ليلة أمس مكتب النائب احلام كاكائي خلال حرق معرض "الهيثم" ضمن الحملة التي شُنت لحرق ممتلكات صاحب قاعة الاعراس في الحمدانية.

من جهتها قالت النائب عن نينوى احلام كاكائي، إنها كانت متواجدة في المكتب عند إحراقه، مضيفة أن مجموعة من الأشخاص هاجموها مع أطفالها داخل عجلة كانت تستقلها.

وأشارت إلى أن هذا يثبت أن هناك دوافع سياسية لعملية حرق ممتلكات صاحب قاعة الاعراس في الحمدانية.