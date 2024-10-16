ثلثا الكتل السنيّة البرلمانية تعقد اجتماعاً لحسم رئاسة مجلس النواب وقانون العفو العام

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء، بأن قادة ست كتل برلمانية سنيّة عقدوا اجتماعاً لمناقشة عدداً من القوانين المعروضة على طاولة مجلس النواب لإقرارها، وأبرزها العفو العام وانتخاب رئيس المجلس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قادة الثوى السنيّة تقدم، والجماهير الوطنية، والصدارة، والمشروع الوطني، وحسم، والمبادرة، والتي تمثل 55 نائباً من أصل نحو 70 نائباً سنيّاً، لمناقشة الأوضاع العامة والقوانين المهمة المعروضة أمام مجلس النواب من ضمنها تعديل قانون العفو العام".

وأشار إلى أن "المجتمعين سيناقشون أيضاً ملف انتخاب رئيس مجلس النواب".

يشار إلى أن القوى البرلمانية والسياسية السنيّة تؤكد على ضرورة إقرار قانون العفو العام، وهو ما تعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.

وإلى جانب ذلك، ما زال منصب رئيس مجلس النواب الذي يُعدّ من حصة المكون السنيّ، شاغراً منذ إصدار المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بإنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وعقب ذلك بأسبوع، قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

وعلى الرغم من عقد المجلس عدداً من الجلسات لاختيار بديل للحلبوسي إلا أنه لم يتوصل إلى حلّ لهذه الأزمة بعد تمسك كتلة الحلبوسي "تقدم" بالمنصب كاستحقاق انتخابي لها كونها الكتلة البرلمانية السنيّة الأكبر، فيما ترى الكتل السنيّة الأخرى أن المنصب استحقاقاً للمكون وليس لكتلة دون غيرها.