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ثلاثة احزاب كوردية تخوض الانتخابات البرلمانية في ديالى

Category: سیاسة

Date: 2021-05-02T12:29:21+0000
ثلاثة احزاب كوردية تخوض الانتخابات البرلمانية في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي في ديالى، يوم السبت، ان ثلاثة احزاب كوردية فقط ستخوض الانتخابات البرلمانية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني (حسك)، والحزب الديمقراطي الكوردستاني (بارتي)، والاتحاد الوطني الكوردستاني (يكيتي)، هي فقط من ستخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل.

وبين ان الاحزاب الثلاثة ستشارك بمرشح واحد في دائرة خانقين الانتخابية.

وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات باب تسجيل المرشحين والقوائم الانتخابية أمس السبت، فيما أكدت أن عدد الأحزاب المسجّلة بلغ 267 حزباً، 49 منها قيد التسجيل، و126 حزباً تقدم بطلبٍ للتسجيل، مشيرةً إلى أن المرشحين بلغ عددهم 3523 مرشحاً، وقدّمت التحالفات 1002 مرشحين، بينما قدّمت الأحزاب 1634 مرشحاً.

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