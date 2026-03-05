إثر شكوى للحلبوسي.. محكمة عراقية تصدر أمر قبض بحق مشعان الجبوري (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة عراقية، مذكرة قبض بحق النائب السابق مشعان الجبوري، بعد شكوى قدمها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي.

وأشارت وثيقة صادرة بتاريخ 2 آذار/مارس الجاري، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ / محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، وجّهت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض الجبوري، ومحل إقامته في بغداد، بتهمة تهديد المشتكي علناً".

وأوضحت الوثيقة، أن "المذكرة صدرت وفق المادة المنطبقة عليها وهي المادة 430 من قانون العقوبات العراقي المرقم 1۱۱ لسنة 1969 المعدل".