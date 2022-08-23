إثر تطورات الأحداث.. الكاظمي يصل الى بغداد

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة بغداد، قاطعا زيارته لمصر التي وصلها امس.

وابلغ مصدر مسؤول وكالة شفق نيوز، أن الكاظمي وصل ظهرا الى بغداد، وباشر بعقد اجتماعاته بمسؤولي حكومته لمناقشة الأوضاع المتطورة.

وكان مكتب الكاظمي، قد أعلن في بيان عن قطع الاخير زيارته إلى جمهورية مصر العربية، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وحذر الكاظمي، وفق البيان، من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

وكان العشرات من أنصار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر زحفوا بإعتصامهم المفتوح عند مداخل مجلس القضاء الاعلى حيث نُصبت عشرات الخيم هناك للضغط على السلطة القضائية لحل مجلس النواب العراقي.