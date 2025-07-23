"ثبت تقصيره".. ضوء إطاري اخضر لإقالة محافظ واسط

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن منح قوى الإطار التنسيقي رئيس الحكومة الضوء الأخضر لإقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي وذلك لثبوت تقصيره بحسب تقرير اللجنة التحقيقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حراكاً جاداً بدأ بعد اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد أول أمس، للوقوف على الأسباب الحقيقية لحادثة حريق الكوت"، مبيناً أن "قوى الإطار قد وجدت بعد الاطلاع على النتائج الأولية لمسببات الحريق تقصيراً واضحاً لدى المحافظ في أداء واجباته، مما دعا أغلبية هذه القوى لمنح حكومة السوداني الضوء الأخضر لإقالة المحافظ لثبوت تقصيره".

وأضاف المصدر أن "قرار إحالة محافظ واسط للتحقيق يوم أمس، يأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المقصرين في الجهات التنفيذية ذات العلاقة"، موضحا أن "بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة واسط، وآخرين ينحدرون من محافظات أخرى جمعوا التواقيع لإقالة المحافظ ورفع توصية لرئيس مجلس الوزراء للتصويت على الإقالة، فضلاً عن الاتفاق على تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد جلسة نيابية خاصة للتصويت على إقالة المحافظ عقب إصدار قرار حكومي بإقالته".

ويوم أمس الثلاثاء، استضاف مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق في مدينة الكوت.

وصادق السوداني خلال الجلسة، على نتائج اللجنة والتي تضمنت إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.