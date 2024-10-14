ثاني انسحاب يضرب أكبر تحالف سياسي في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت عضو مجلس ديالى فرقد الربيعي، اليوم الاثنين، انسحابها من تحالف "أمن واستقرار ديالى"، وهو الانسحاب الثاني من هذا التحالف خلال أسابيع.

وذكرت الربيعي في تصريح مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "أعلن انسحابي من تحالف أمن واستقرار ديالى"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبينت مصادر مطلعة في ديالى، أن"الصراع على الوحدات الادارية والمناصب بالمحافظة قد بلغ ذروته منذ أيام، وأحدث خلافات كبيرة بين الكتلة المنضوية في تحالف أمن واستقرار ديالى، الذي يعد أكبر تحالف وهو الذي شكل الحكومة المحلية في المحافظة".

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن"بعض الكتل داخل التحالف تحاول الهيمنة على أهم المناصب على حساب كتل أخرى"، متوقعة "حدوث انسحابات أخرى حال عدم التوافق وتقسيم المناصب وفق الاستحقاقات".

وكان عضو مجلس ديالى ورئيس كتلة دولة القانون في ديالى تركي العتبي أعلن في وقت سابق انسحابه من تحالف أمن واستقرار ديالى عبر منشور على صفحته في فيسبوك دون ذكر الأسباب".