ثالث تأجيل توالياً.. غياب النواب يعطل انعقاد البرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

تغيب أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عن جلسة البرلمان وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني رغم دعوات الرئاسة لهم بالحضور وتحمل "المسؤولية التشريعية والقانونية".

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني"، فيما أشار مصدر نيابي إلى أن الجلسة تقرر تأجيلها حتى الأسبوع المقبل.

وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، محمد عنوز، قد انتقد، اليوم الأربعاء، عبر وكالة شفق نيوز، استمرار تعطيل جلسات البرلمان، مبينا أن ذلك يعد استخفافا واضحا بمسؤوليات النواب أمام الشعب من قبل المتغيبين.

وأكد اجتماع رئاسي في مجلس النواب، انعقد أمس الثلاثاء، على أهمية حضور رؤساء الكتل النيابية وأعضاء المجلس للجلسات المقبلة للمشاركة الفاعلة في تمرير القوانين المهمة، معتبراً ذلك "واجباً وطنياً لا يقبل التأجيل".

جاء ذلك على خلفية إخفاق مجلس النواب، يومي الثلاثاء والاثنين، بعقد جلسته الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي تضمن جدول أعمالهما 11 فقرة، خصصت 7 منها للتصويت على مشاريع قوانين ومقترح قانون.