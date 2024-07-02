"أثارت جدلاً واسعاً".. رئيس مجلس نينوى يعلن أسماء رؤساء الوحدات الإدارية الجدد

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود، عن أسماء رؤساء الوحدات الإدارية الجدد الذين صوت عليهم المجلس، اليوم الثلاثاء، في جلسة شهدت مقاطعة كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة، وأثارت جدلاً واسعاً في المحافظة.

وقال الحاصود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "عقدنا الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس داخل مدينة الموصل وتم خلال الجلسة التصويت على انتخاب سيدو خيري احمد قائممقام قضاء سنجار، وخليل محسن حسين قائممقام قضاء تلعفر، ورعد ناصر شعيا قائممقام قضاء تلكيف، وعلي محمد علي جديع مديراً لناحية الشورى، وفؤاد احمد يوسف مديراً لناحية بعشيقة".

وأشار الحاصود الى "التصويت على إعفاء أحمد عبيد عيسى من مهامه كمديراً لناحية النمرود وانتخاب عامر مصطفى بدلاً عنهُ، وإعفاء بسمان احمد سلطان من مهامه كقائممقام قضاء الحضر وانتخاب علي صالح ماضي بدلاً عنهُ، وإعفاء هيثم احمد محمود من مهامه كمديراً لناحية القراج وانتخاب غالب علي حمد بدلاً عنهُ".

كما تم التصويت على "إعفاء أحمد يوسف حماد من مهامه كقائممقام قضاء البعاج وانتخاب شعلان عبد الرزاق صالح بدلاً عنهُ، وإعفاء رزكار محمد اسماعيل من مهامه كقائممقام قضاء مخمور وانتخاب سردار سيامند عبدالله بدلاً عنهُ، واعفاء صالح حسن علي من مهامه كمدير ناحية القيارة وانتخاب أسامة شاهر احمد بدلاً عنهُ".

واشار رئيس مجلس نينوى الى "التصويت على اعفاء عصام إبراهيم متي من مهامه كقائممقام قضاء الحمدانية وانتخاب يوسف حديد بدلاً عنهُ، واعفاء محمد كنعان خليل من مهامه كمديراً لناحية التل وانتخاب طارق درك خلوف بدلاً عنهُ، واعفاء علي محمد فتحي من مهامه كمديراً لناحية برطلة وانتخاب فلاح قنبر علي، واعفاء نايف سيدو قاسم من مهامه كمديراً لناحية الشمال وانتخاب داؤود جندي بدلاً عنهُ، واعفاء نشأت صالح محمد طه من مهامه كمديراً لناحية العياضية وانتخاب ساعد زين العابدين ساعد بدلاً عنهُ، واعفاء احمد جعفر عبد الرحمن من مهامه كمديراً لناحية زمار وانتخاب عويد خليل احمد بدلاً عنهُ".

كما لفت الى "التصويت على اعفاء علي محمد صالح زيد من مهامه كمديراً لناحية وانة وانتخاب ياسر عساف حسن بدلاً لهُ، واعفاء خالد محمد محمود من مهامه كمديراً لناحية الحمام وانتخاب زياد طارق محمود بدلاً عنهُ". وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في جلسته التي عقدها في الساعة الخامسة عصراً اليوم، على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وبينت مصادر لوكالة شفق نيوز، أن التصويت "تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)".

وعلى إثر ذلك، أعلن تحالف نينوى الموحدة، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق عضويته في مجلس محافظة نينوى على خلفية اختيار وتعيين رؤساء لعدد من الوحدات الإدارية.

كما اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس أحمد الكيكي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى اليوم من تصويت على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية هو انقلاب على القانون والتوافقات السياسية".