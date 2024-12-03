تأييد كامل للحكومة.. "إدارة الدولة" يطلق مبادرة لجمع المعنيين بالأزمة السورية في بغداد

شفق نيوز/ أعلن ائتلاف إدارة الدولة المُشكِّل لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار، والدول المعنية بالأزمة السورية الى اجتماع عاجل في بغداد.

وذكر بيان للائتلاف ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني وتم تخصيص الاجتماع لبحث التطورات الأمنية في سوريا وانعكاساتها على الأمن القومي العراقي".

وعبر الائتلاف عن دعمه وتأييده لكل الجهود الحكومية الدبلوماسية والأمنية التي تقوم بها منذ بداية الازمة، داعيا الى ان تكون بغداد مقراً للحوارات المستمرة.

وطمأن المجتمعون جميع العراقيين بأن الاستعدادات كفيلة بأن تمنع أي خطر عن العراق، مؤكدين على أهمية توحيد الخطاب الوطني، وبذل مزيد من الجهود باتجاه الانفتاح على جميع الدول المعنية بالازمة، واتخاذ خطوات تحفظ أمن وسلامة الأراضي السورية من جهة، وتحفظ الأمن القومي العراقي من جهة اخرى، وذلك من خلال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا.

وأعلن المجتمعون عن مبادرة عراقية لدعوة دول الجوار، والدول المعنية بالأزمة السورية الى اجتماع عاجل في بغداد.

واليوم الثلاثاء، ابلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية بأن العراق لن يقف متفرجاً" على التداعيات الخطيرة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك.

كما أصدرت الرئاسة التركية بيانا حول المكالمة الهاتفية، وقالت إن اردوغان أكد للسوداني أن أولوية تركيا هي الحفاظ على الهدوء عبر حدودها وحماية المدنيين، مشيرا إلى أن تركيا تهتم بوحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وأنها تتفق مع العراق في هذا الشأن.