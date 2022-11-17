تأكيد أمريكي على اهمية تطبيق اتفاق سنجار وإشراك الايزيديين بتنفيذه

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية (يو اس ايد) ان مديرتها سامنتا باور أكدت للناشطة الأيزيدية وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة نادية مراد، تصميم الادارة الأمريكية على أهمية تطبيق اتفاق سنجار، وضمان إشراك الاقلية الايزيدية في تنفيذه.

وفي بيان أعلنته المتحدثة باسم "يو اس ايد" جيسيكا جانينغز وترجمته وكالة شفق نيوز؛ قالت الوكالة الامريكية ان باور التقت (أمس) الأربعاء مع نادية مراد، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، وسفيرة النوايا الحسنة لمكتب الأمم المتحدة المختصة بالمخدرات والجريمة، ومؤسسة "مبادرة نادية"، من أجل البحث في كيفية دعم الإيزيديين وغيرهم من الناجين من الفظائع التي ارتكبت في العراق وسوريا، وتعزيز قوة المرأة، وتحقيق التنمية بعد في مرحلة ما بعد الصراع.

وبحسب البيان الصحفي، فقد أكدت باور على دعوة حكومة الولايات المتحدة المستمرة من أجل إدراج المكونات الايزيدية في تنفيذ اتفاقية سنجار من اجل ان تضمن تلبية الاتفاقية لحاجات المجتمع وحماية حقوق المواطنين وتعزيز العودة الآمنة والطوعية والدائمة.

وبالإضافة إلى ذلك، بحثت باور ومراد باور التحديات التي يواجهها الايزيديون في المخيمات، بما في ذلك مخيم الهول، واهمية مساعدة المجتمعات على إعادة بناء حياتهم.

ووجهت المسؤولة الامريكية الشكر لمؤسسة "مبادرة ناديا" على جهود الشراكة وبجهود مراد من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية للمساعدات الخارجية التطوعية التابعة لوكالة "يو اس ايد".