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تأكيد لما نشرته شفق نيوز: الإطار التنسيقي ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء

Category: سیاسة

Date: 2022-09-19T17:16:07+0000
تأكيد لما نشرته شفق نيوز: الإطار التنسيقي ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء

تأكيد لما نشرته شفق نيوز: الإطار التنسيقي ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء

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