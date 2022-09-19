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تأكيد لما نشرته شفق نيوز: الإطار التنسيقي ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء
Category: سیاسة
Date: 2022-09-19T17:16:07+0000
تأكيد لما نشرته شفق نيوز: الإطار التنسيقي ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء
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