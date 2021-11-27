تأكيد عسكري عراقي: لا تأجيل بموعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية

شفق نيوز/ أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم السبت، عدم وجود نية لتأجيل موعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية من اراضي البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادةَ اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "موعد الانسحاب حدد سابقاً وسيكون في 31 كانون الثاني 2021 ، وهو غير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي والامريكي"، مؤكداً "لا توجد اي نية لتأجيل هذا الموعد لأي موعد اخر".

وأشار الخفاجي إلى أن "مهام القوات الامريكية ستتحول بعد هذا التاريخ (31 / 12 / 2021 ) الى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن" موضحاً أن "العراق سيكون بعد هذا التأريخ خالٍ من أي قوات قتالية على الأرض".

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وتهدد فصائل شيعية مسلحة بشن "معارك حاسمة" ليلة الحادي والثلاثين من الشهر المقبل في حال عدم انسحاب القوات الامريكية من البلاد التي دخلتها في العام 2003.