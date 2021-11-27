سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تأكيد عسكري عراقي: لا تأجيل بموعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية

Category: سیاسة

Date: 2021-11-27T09:15:10+0000
تأكيد عسكري عراقي: لا تأجيل بموعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية

شفق نيوز/ أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم السبت، عدم وجود نية لتأجيل موعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية من اراضي البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادةَ اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "موعد الانسحاب حدد سابقاً وسيكون في 31 كانون الثاني 2021 ، وهو غير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي والامريكي"، مؤكداً "لا توجد اي نية لتأجيل هذا الموعد لأي موعد اخر".

وأشار الخفاجي إلى أن "مهام القوات الامريكية ستتحول بعد هذا التاريخ (31 / 12 / 2021 ) الى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفق الاتفاق بين بغداد وواشنطن" موضحاً أن "العراق سيكون بعد هذا التأريخ خالٍ من أي قوات قتالية على الأرض".

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وتهدد فصائل شيعية مسلحة بشن "معارك حاسمة" ليلة الحادي والثلاثين من الشهر المقبل في حال عدم انسحاب القوات الامريكية  من البلاد التي دخلتها في العام 2003.

 

related

بمشاركة البيشمركة.. مباحثات جديدة لـ"انهاء" وجود قوات التحالف الدولي القتالية في العراق

Date: 2021-11-04 09:20:27
بمشاركة البيشمركة.. مباحثات جديدة لـ"انهاء" وجود قوات التحالف الدولي القتالية في العراق

سياسي يحذر من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الأمريكي

Date: 2021-08-15 09:36:50
سياسي يحذر من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الأمريكي

العامري يبلغ الكاظمي بمطلب الانسحاب الفوري للقوات الامريكية من العراق

Date: 2021-06-29 10:07:43
العامري يبلغ الكاظمي بمطلب الانسحاب الفوري للقوات الامريكية من العراق

العصائب تعلق على اتفاق الانسحاب الأمريكي وعينها على قرار مرتقب لـ"تنسيقية المقاومة"

Date: 2021-07-27 09:11:40
العصائب تعلق على اتفاق الانسحاب الأمريكي وعينها على قرار مرتقب لـ"تنسيقية المقاومة"

العامري لشفق نيوز: لا قوات أمريكية أو فرنسية أو تركية على الأراضي العراقية في 2022

Date: 2021-09-02 08:35:07
العامري لشفق نيوز: لا قوات أمريكية أو فرنسية أو تركية على الأراضي العراقية في 2022

العمليات المشتركة: القائد العام يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين في حملات انتخابية

Date: 2021-09-12 20:13:45
العمليات المشتركة: القائد العام يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين في حملات انتخابية

"انصار الحشد الشعبي" ترفض الاساءة لايران: لن نسكت عنها

Date: 2019-11-02 09:35:15
"انصار الحشد الشعبي" ترفض الاساءة لايران: لن نسكت عنها

فصيل عراقي يكشف عن "وساطات" لإيقاف التصعيد العسكري ضد القوات الاميركية

Date: 2021-07-10 08:03:48
فصيل عراقي يكشف عن "وساطات" لإيقاف التصعيد العسكري ضد القوات الاميركية