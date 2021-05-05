تأكيد عراقي رسمي: بغداد احتضنت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران

شفق نيوز / أكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأربعاء، أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

وجاء حديث صالح، خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث "بيروت إنستيتيوت" وبثت مباشرة على الإنترنت.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد نقلت في الأول من آيار الحالي، عن مسؤولين عراقيين وإيرانيين، قولهم إن رئيس المخابرات السعودية بدأ الشهر الماضي محادثات سرية مع مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى في بغداد.

وتركزت المحادثات على مناقشة قضايا موضوع خلاف، بما في ذلك الحرب في اليمن والمليشيات المدعومة من إيران في العراق، وفقا للصحيفة الأميركية.

وبعد ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، استعداد طهران لإجراء محادثات مع الرياض على أي مستوى وفي كافة القضايا.