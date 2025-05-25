تأكيد إسرائيلي جديد بشأن إطلاق سراح تسوركوف: وسطنا أمريكا للتفاوض

شفق نيوز/ اكد موقع "تايمز أوف اسرائيل"، وجود مفاوضات بين العراق من جهة والولايات المتحدة ودول أخرى وسطتها اسرائيل من جهة اخرى، لاطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية المختطفة في العراق إليزابيث تسوركوف.

وبحسب خبر نشره الموقع وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن "الجهود تتواصل لتأمين إطلاق سراح إليزابيث تسوركوف، الأكاديمية الإسرائيلية الروسية التي اختطفت قبل نحو عامين في بغداد"، مرجحا ان "يتم إطلاق سراحها في غضون أسبوع تقريبا".

ونقل الموقع عن مسؤول اسرائيلي القول، إن "إسرائيل طلبت المساعدة من الولايات المتحدة ودول أخرى، في هذا الشأن"، في اشارة الى وساطة لإطلاق سراح المختطفة.

وفي وقت سابق أكد مصدر للوكالة، أن "المفاوضات بشأن تسوركوف انتقلت لتطورات جديدة، فبعد أن أمر رئيس الوزراء العراقي عدم تدخل الجهات الحكومية بهذا الملف، طالبت الجهات المفاوضة من الجانب الأمريكي للتدخل لإطلاق سراح عدد من الشخصيات أبرزهم أحد عناصر حزب الله (عماد أمهز) الذي اختطفه الكوماندوز الاسرائيلي الى جانب آخرين لا يتجاوز 5 من بينهم ايرانيان، ومعروف أنه طهران تدفع بهذه المفاوضات وأن المفاوضات وصلت إلى مسارات جيدة".

ووفق المصدر، جرت المفاوضات أولاً بين أطراف أمريكية ومسؤولين عراقيين وممثلين عن الجهة الخاطفة، وتضمنت حديثاً عن فدية، المفاوضات دارت حول الفدية، إذ طلبت الجهة الخاطفة 500 مليون دولار، وبعدها انخفضت إلى 200 مليون دولار".

وأكد المصدر، سلامة المختطفة تسوركوف، وهي حالياً موجودة في دولة محايدة وربما يشهد الأسبوع القادم تسليم الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل، مقابل تسليم المختطفة الاسرائيلية، التي تتمتع بصحة جيدة و محتجزة الآن لدى دولة عربية وسيطة و ضامنة.