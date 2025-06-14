تأكيد رسمي من بغداد.. "إسرائيل أعلنت الحرب على إيران"

شفق نيوز/ أكد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، يوم السبت، أن إسرائل أعلنت الحرب على إيران، عبر "عدوانها السافر" على السيادة الوطنية وسلامة أراضي "الجمهورية الإسلامية".

وقال آل صادق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكيان الصهيوني الغاصب انتهك مرة أخرى القوانين الدولية عبر استهداف منشآت نووية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية واغتيال قادة عسكريين وعلماء إيرانيين، معلناً بذلك الحرب على جمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف: "لم يكتفِ هذا العدوان بتعريض أرواح المدنيين الأبرياء للخطر، بل هدد أيضاً بوقوع كارثة إشعاعية تزعزع استقرار المنطقة والعالم أجمع، وقد أسفر ذلك حتى الآن عن استشهاد أكثر من 30 طفلاً وعشرات المدنيين بين شهيد وجريح، ولا يجوز للمجتمع الدولي التغاضي عن هذه الجريمة النكراء".

ورأى المسؤول الدبلوماسي، أن "الكيان الصهيوني المعتدي هو المحارب الأول ومرتكب جرائم الإبادة الجماعية والمحرض الأساسي لهذه الحرب".

وأشار إلى أن "جمهورية إيران الإسلامية شرعت في الرد الحازم والمناسب دفاعاً عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة منذ اللحظات الأولى للعدوان، حيث استهدفت أكثر من 150 منشأة وقاعدة عسكرية تابعة لهذا الكيان الغاصب".

وخلص آل صادق إلى القول إن "القوات المسلحة الإيرانية الباسلة لن تتوانى عن ملاحقة الكيان الصهيوني، ولن تترك له مجالاً للإفلات من العقاب بإذن الله تعالى".