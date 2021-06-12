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تأكيد جديد على إجراء الانتخابات بموعدها: لا يوجد طلب رسمي بتعديل القانون

Category: سیاسة

Date: 2021-06-12T17:15:07+0000
تأكيد جديد على إجراء الانتخابات بموعدها: لا يوجد طلب رسمي بتعديل القانون

شفق نيوز/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أنه لا يوجد طلب رسمي من الكتل السياسية بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي لوكالة شفق نيوز، إن "لا يوجد اي تحرك أو طلب رسمي من الكتل السياسية بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب"، مبينا إن "اي طلب بتعديل القانون سيصل إلى اللجنة القانونية النيابية بنظر به".

وأضاف إن "لا توجد أي ملاحظات أو طلب من الحكومة أو المفوضية بتعديل قانون الانتخابات"، مؤكدا إن "الانتخابات ستجرى بموعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول المقبل".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.

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