تأكيداً لما أوردته شفق نيوز.. طهران تتراجع عن تصريحات عبداللهيان

شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، يوم الاثنين، وجود اتفاق مسبق بشأن الهجوم الذي نفذته إيران ضد إسرائيل، في إشارة إلى إخطار واشنطن وتل أبيب بالموعد المحدد للضربة الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن كنعاني قوله: "لم يكن هناك تفاهم مسبق بشأن رد إيران على إسرائيل".

وتأتي تصريحات كنعاني، بعد أن فندت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أنباء عن تلقي الحكومة العراقية إخطار إيراني مسبق بشأن تنفيذ الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.

وقال مقرر اللجنة علي نعمة، لوكالة شفق نيوز، إن الأنباء والمعلومات التي تحدثت عن قيام العراق بفتح كامل أجوائه لإيران لقصف إسرائيل ليلة أمس وإيقاف حركة الطيران، غير صحيحة والعراق لم يكن يعلم أي شيء عن موعد الهجوم الإيراني.

وأضاف نعمة، أن العراق تفاجأ بموعد الرد الإيراني، ولم يكن يعلم به إطلاقاً، ولا يوجد أي اتفاق ما بين بغداد وطهران لفتح الأجواء العراقية للطيران المسير الإيراني او الصواريخ، وبين أن إيقاف حركة الطيران جاءت بعد القصف كخطوة احترازية، والعراق لم يكن له أي دور بالرد الإيراني خاصة أنه نفذ داخل الأراضي الإيرانية حصرا.

إلى ذلك، أخبر مصدر حكومي مطلع، وكالة شفق نيوز، ترجيحه أن "تكون طهران قد تفادت إخطار بغداد بموعد تنفيذ الهجوم على إسرائيل، خوفاً من تسريب مسبق للمعلومات، حيث أنها أخطرت دولاً إقليمية عدة قبل ثلاثة أيام، وفق وزير الخارجية الإيراني.

كما جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الايراني، لتنفي ما أفاد به وزير الخارجية الإيراني، عندما تحدث عن إخطار طهران الدول المجاورة والولايات المتحدة حليفة إسرائيل قبل 72 ساعة من تنفيذ الضربات وهي خطوة تمكنهم إلى حد كبير من إحباط الهجوم.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بوقت سابق من يوم أمس الأحد، إن طهران أبلغت واشنطن بأن الهجمات ضد إسرائيل ستكون "محدودة" وللدفاع عن النفس، مشيراً إلى إخطار دول الجوار كافة وبينها العراق قبل 72 ساعة من بدء تلك الهجمات.

كما ذكر مصدر إيراني مطلع أن طهران أبلغت الولايات المتحدة عبر قنوات دبلوماسية شملت قطر وتركيا وسويسرا باليوم المقرر لتنفيذ الهجوم وأكدت أنه سيتم بطريقة تؤدي إلى تجنب استدعاء الرد.