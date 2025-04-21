تأكيداً لما أوردته شفق نيوز.. السوداني يصل إلى ذي قار

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة ذي قار لمتابعة وإطلاق عدد من المشاريع الخدمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني وصل إلى محافظة ذي قار لمتابعة وإطلاق عدد من مشاريع البنى التحتية والخدمية فيها"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

يذكر أن مصدراً محلياً مسؤولاً أفاد لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، بقيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بزيارة محافظة ذي قار يوم غد الاثنين.

وقال المصدر، إن السوداني سيضع حجر الأساس لمشروع مدينة طبية، بالإضافة إلى مشاريع في قضاء سوق الشيوخ.