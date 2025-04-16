تأكيدا لما أوردته شفق نيوز .. السوداني يصل الى السليمانية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار السليمانية الدولي، حيث كان في استقباله بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ورئيس الحكومة المحلية بالمحافظة هفال ابو بكر، وذلك للمشاركة في أعمال النسخة التاسعة من "منتدى السليمانية"، الذي يُعقد سنوياً في الجامعة الأمريكية في العراق - السليمانية (AUIS).

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل في وقت سابق من اليوم الى السليمانية حيث من المقرر أن يشارك في الملتقى ويلقي كلمة خلاله.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن زيارة السوداني إلى السليمانية تأتي للمشاركة في فعاليات منتدى السليمانية بنسخته التاسعة، والذي تنطلق أعماله صباح اليوم، ويستمر لمدة يومين، ويُعدّ من أبرز الملتقيات السياسية في العراق، إذ يناقش قضايا راهنة تتعلق بإقليم كوردستان والعراق والمنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يشارك السوداني في جلسة خاصة ضمن المنتدى، يتناول فيها جملة من الملفات المهمة، كما سيعقد لقاءات جانبية مع عدد من القادة وممثلي الأطراف السياسية المختلفة، في إطار مناقشة التحديات الراهنة.

ويمتاز المنتدى بطابعه التفاعلي، إذ تُبثّ جلساته العامة مباشرة، بهدف تعزيز الشفافية وإيصال الرؤى السياسية إلى الجمهور الأوسع، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتنظَّم نسخة هذا العام بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية البارزة، من بينها: "تشاتام هاوس"، المعهد الإيطالي للشؤون الدولية (IAI)، معهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية ببيروت، مؤسسة "ذا سينتشري فاونديشن"، ومجموعة الأزمات الدولية.

و يمثل حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في المنتدى، إلى جانب مشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية دولية، مؤشراً على أهمية المنتدى كمنصة للحوار السياسي في العراق والمنطقة، وفرصة لتعزيز التفاهم حول التحديات المشتركة وآفاق التعاون المستقبلي.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين الماضي، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيقوم اليوم الأربعاء بزيارة إلى مدينة السليمانية، ويتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني.

وأوضح أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، خاصة مع تزايد التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال.

وأضاف المصدر أن "الاجتماع المرتقب بين السوداني وطالباني قد يتناول ملفات مهمة تتعلق بالعلاقة بين أربيل وبغداد، والوضع الداخلي في إقليم كوردستان، فضلاً عن ملفات أمنية وسياسية أخرى".