تأكيدا لما نشرته شفق نيوز.. وزير الداخلية الايراني يصل الى بغداد
شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية الإيراني أسكندر مؤمني، صباح اليوم السبت، الى العاصمة العراقية بغداد تلبية لدعوة من نظيره العراقي عبد الامير الشمري و لغرض التشاور حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية، حسبما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".
ووفقا لما نشرته الوكالة، فإن الزيارة تستغرق يومين وقد قام باستقبال مؤمني نائب وزير الداخلية العراقي الفريق زياد زياد، وسفير ايران في العراق محمد كاظم الصادق.
ويرافق وزير الداخلية الإيراني في زيارته الى بغداد علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الأمن وإنفاذ القانون، وسردار سيد تيمور حسيني، رئيس الشرطة الايرانية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيارة تهدف مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، والتعاون في قضايا الحدود وحل مشاكل الحدود، فضلا عن التنسيق الأولي لمراسم الأربعين.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد كشفت، أمس الجمعة، عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وإيران تتيح إصدار إجازات سوق تتيح للمقيمين من كلا البلدين التنقل بسياراتهم.
وقالت الداخلية الإيرانية لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، سيزور العاصمة بغداد صباح اليوم السبت، لتوقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها وتخص إصدار إجازات السوق بين البلدين".
وبينت أن "المذكرة تشمل في المرحلة الأولى المقيمين في البلدين، أي أن العراقيين الساكنين في إيران، والإيرانيين في العراق بإمكانهم، بعد أن تدخل المذكرة حيز التنفيذ، أن يترجموا إجازات سوقهم ويتم اعتمادها بشكل رسمي واستصحاب عجلاتهم في الزيارات والتنقل".