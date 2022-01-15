تأكيدا لما نشرته شفق نيوز.. مكتب الصدر يصدر بياناً بشأن لقائه مع العامري

شفق نيوز/ اصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، بياناً بشأن لقاء الاخير مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري في الحنانة بالنجف.

وقال المكتب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر استقبل رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري في النجف - الحنانة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم السبت، كشف مصدر سياسي مطلع عن لقاء جمع يوم السبت بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوحدهما في مقر الأخير بالحنانة في مدينة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "العامري التقى مع الصدر في لقاء جمعهما فقط بعيدا عن الإعلام في الحنانة".

ولم يتضح على الفور ما دار خلال الاجتماع.