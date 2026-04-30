تأكيدا لما نشرته شفق نيوز.. "الإعمار والتنمية" يطمح لخمس حقائب وزارية في حكومة "الزيدي"

شفق نيوز - بغداد

صرّح عباس احيال النائب عن ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بأن استحقاق الائتلاف لا يقل عن خمس وزارات في الحكومة العراقية المقبلة على اعتبار أنه الكتلة الأكبر بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في البلاد نهاية عام 2025.

وفيما يتعلق بالمهلة الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، أوضح احيال لوكالة شفق نيوز، أن الدستور العراقي حدد للزيدي 30 يوماً لتشكيل كابينته الوزارية اعتبارا من تاريخ التكليف، متوقعا أن يقدم المكلف البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية للتصويت عليها ونيل ثقة داخل مجلس النواب قبل انقضاء المدة القانونية.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات ولقاءات مكثفة للكتل السياسية بهدف التفاهم والاتفاق على الكابينة الوزارية، مؤكداً أن كل كتلة تسعى إلى الحصول على مكاسب تتناسب مع حجمها الانتخابي.

و بشأن ما يطمح إليه إئتلاف "الإعمار والتنمية" قال النائب إن الائتلاف الكتلة النيابية الأكثر عددا من حيث عدد المقاعد البرلمانية، وسيحصل على ما لا يقل عن خمس حقائب في الحكومة المقبلة إحداهما سيادية، مؤكداً أن الأمور ستؤول إلى تقاسم الحقائب الوزارية كلاً وحسب عدد مقاعده.

ويأتي تصريح النائب عن "الإعمار والتنمية" تزامناً مع ما كشفه مصدر سياسي مطلع، أمس الأربعاء، لوكالة شفق نيوز عن الخارطة الأولية لتوزيع الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مبيناً أن ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يتجه للحصول على الحصة الأكبر داخل الكابينة الجديدة، بواقع خمس وزارات، فيما يرتفع رصيد حركة "صادقون" بزعامة الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي من المناصب التنفيذية.

ووفقاً للمصدر، تتوزع الخارطة الأولية للحقائب الوزارية كالتالي: ائتلاف الإعمار والتنمية: 5 وزارات (بينها المالية) + نائب رئيس الوزراء، ودولة القانون: وزارة النفط + وزارة خدمية، و

منظمة بدر: وزارة الداخلية، وتيار الحكمة: وزارة التخطيط، وحركة "صادقون": وزارتا العمل والصناعة + نائب رئيس الوزراء، والحزب الديمقراطي الكوردستاني: الخارجية والعدل، وحزب تقدم: وزارة التعليم العالي، وتحالف العزم: وزارة الدفاع.