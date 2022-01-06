تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الكاظمي يقرر الإشراف على محافظة النجف

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، الإشراف شخصياً على محافظة النجف المقدسة لدى المسلمين الشيعة.

جاء ذلك خلال زيارته للمحافظة واجتماعه الموسّع مع مدراء الدوائر الخدمية، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي، إن "هذه المحافظة بحاجة إلى وضع خاص لما تتمتع به من خصوصية"، مبينا أن "زيارتنا لمحافظة النجف إدارية بحتة وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها، والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها".

وأضاف، "جئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما تحتاجه"، مردفا "سأكون مشرفاً ومتابعاً لأمور محافظة النجف، كما تم توجيه الوزراء ببذل الجهود، وتذليل العقبات أمام ما تحتاجه المحافظة".

وتابع الكاظمي بالقول، "نعمل من أجل إنشاء صندوق خاص بالنجف للمساهمة في تطوير المحافظة، وإنجاز مختلف المشاريع فيها، مضيفا "وجهنا الجهات الحكومية المختصة بتشكيل بلدية خاصة بالمدينة القديمة لمحافظة النجف، وتم اصدار قرار بتحديد حدود هذه البلدية لطبيعتها المقدسة والتاريخية والحفاظ على تاريخية المدينة وتراثها وعدم تشويهه".

وقال أيضا "وجهنا باختيار مدير بلدية النجف القديمة بشروط خاصة. وتم التوجيه بحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022. واوعزنا لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بايجاد حلول لمشكلة الماء والمجاري ، والربط بالخط السريع وطريق الحج البري".

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق الأربعاء بأن رئيس الوزراء لم يكلف محافظا جديدا لمحافظة النجف، مشيرا إلى أن الكاظمي سيشرف شخصياً على شؤون المحافظة بسبب ثقلها الاجتماعي والديني والدولي الخاص.

وأضاف أن السياقات القانونية ستكون مطبقة بشكل واضح بما يحفظ لمدينة النجف قانونية اداراتها المحلية، مبينا أن النائب الاول لمحافظ النجف سيرتبط بشكل مباشر برئيس الوزراء لتسيير اعمال وشؤون المحافظة لتذليل كل العقبات المالية والادارية.

وقال المصدر أيضا إن "زيارة رئيس الوزراء اليوم ادارية ومهنية فقط من اجل المحافظة وتقديم الخدمات لاهلها وحل مشاكلهم ولاتحمل اي جانب سياسي".