تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الكاظمي يتوجه إلى بلجيكا

شفق نيوز/ غادر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء العاصمة بغداد في زيارة رسمية الى مقر الاتحاد الاوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه سيجري سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوربي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الاوربي.

واكد الكاظمي، قبيل مغادرته، ان الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الاوربي، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات.

واضاف ان "العراق يواجه نقصاً موسمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الاجراءات لمعالجته، علماً اننا افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام، ونتطلع الى افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة".

كما بيّن الكاظمي أن "إنتاج الطاقة الكهربائية وصل الى اعلى مستوى له طوال العقود الماضية، إلا أن التحديات مازالت كبيرة، ومازلنا بحاجة الى المزيد من العمل الجاد للارتقاء الى مستوى استحقاق شعبنا وحقوقه المشروعة ومنها توفير الطاقة".

وأشار إلى أن "أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط في هذا المجال، والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية من دون أن تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد".

وتابع بالقول، إن "هذه الحكومة ورثت إرثاً من سوء التخطيط في مجال الطاقة وعملت خلال العام الماضي على التوسع في الاستثمارات في الطاقة الكهربائية بالاضافة الى تفعيل استثمار الغاز العراقي وهو العامل الحاسم في تشغيل محطاتنا الكهربائية ومعظمها يعمل على الغاز، مايعكس سوء التخطيط السابق وعدم وجود خطط ستراتيجية في هذا المجال".

وشدد الكاظمي على ان "المباحثات التي سيجريها مع دول الاتحاد الاوربي ستركز على هذا المجال بالاضافة الى المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية الاخرى".

وكان مصدر حكومي مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن الكاظمي سيغادر البلاد متوجها إلى بلجيكا في أول محطة ضمن جولة لإجراء مباحثات مع مسؤولين أوروبيين.