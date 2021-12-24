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تأكيداً لما اوردته شفق نيوز.. محافظ النجف يعلن استقالته من منصبه

Category: سیاسة

Date: 2021-12-24T15:05:07+0000
تأكيداً لما اوردته شفق نيوز.. محافظ النجف يعلن استقالته من منصبه

تأكيداً لما اوردته شفق نيوز.. محافظ النجف يعلن استقالته من منصبه

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