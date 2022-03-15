تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. بلينكن: ملتزمون بمحاسبة إيران على خلفية قصف أربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن وزيرها أنتوني ج. بلينكن توعد بمحاسبة إيران على خلفية قصفها لمحافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نيد برايس في بيان نشرته السفارة الامريكية في بغداد "تحدث وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن في يوم أمس مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن الوزير بلينكن أدان الهجمات الصاروخية الإيرانية بالقرب من أربيل التي انتهكت سيادة العراق وأعرب عن تضامنه مع الشعب العراقي.

وأردف باريس بالقول إن الوزير بلينكن ورئيس الوزراء الكاظمي اتفقا على أن الهجوم يوضح الحاجة إلى وحدة العراق وضرورة تشكيل حكومة مسؤولة أمام الشعب العراقي وتحمي أراضي العراق.

ونقل الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة العراقية وآخرين في المنطقة لمحاسبة إيران، وفقا للبيان.

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