سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. بلينكن: ملتزمون بمحاسبة إيران على خلفية قصف أربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-03-15T07:06:25+0000
تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. بلينكن: ملتزمون بمحاسبة إيران على خلفية قصف أربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن وزيرها أنتوني ج. بلينكن توعد بمحاسبة إيران على خلفية قصفها لمحافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نيد برايس في بيان نشرته السفارة الامريكية في بغداد "تحدث وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن في يوم أمس مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن الوزير بلينكن أدان الهجمات الصاروخية الإيرانية بالقرب من أربيل التي انتهكت سيادة العراق وأعرب عن تضامنه مع الشعب العراقي.

وأردف باريس بالقول إن الوزير بلينكن ورئيس الوزراء الكاظمي اتفقا على أن الهجوم يوضح الحاجة إلى وحدة العراق وضرورة تشكيل حكومة مسؤولة أمام الشعب العراقي وتحمي أراضي العراق.

ونقل الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة العراقية وآخرين في المنطقة لمحاسبة إيران، وفقا للبيان.

تتمة..

related

تقرير أمريكي: هجوم التنف رد فعل إيراني على خسارة الفصائل الموالية لها الانتخابات بالعراق

Date: 2021-10-22 13:31:24
تقرير أمريكي: هجوم التنف رد فعل إيراني على خسارة الفصائل الموالية لها الانتخابات بالعراق

مسؤول أمريكي يحذر العراق: فصيلان أطلقا الصواريخ والعواقب لن تعجب أحداً

Date: 2019-12-11 20:49:14
مسؤول أمريكي يحذر العراق: فصيلان أطلقا الصواريخ والعواقب لن تعجب أحداً

بيان مشترك: هجوم أربيل محاولة لضرب التوافق بين الإقليم وبغداد

Date: 2021-04-15 19:22:02
بيان مشترك: هجوم أربيل محاولة لضرب التوافق بين الإقليم وبغداد

العراق يعلن انسحاب مئات القوات الامريكية: ما تبقى عناصر غير قتالية

Date: 2020-11-18 11:32:58
العراق يعلن انسحاب مئات القوات الامريكية: ما تبقى عناصر غير قتالية

امريكا تعلق على تكليف علاوي: تتطلب الظروف الراهنة حكومة مستقلة بالعراق

Date: 2020-02-01 20:24:32
امريكا تعلق على تكليف علاوي: تتطلب الظروف الراهنة حكومة مستقلة بالعراق

إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

Date: 2020-06-02 14:28:14
إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

إيران تردُّ على ترامب بشأن هجوم لوكلائها على القوات الامريكية في العراق

Date: 2020-04-02 09:21:59
إيران تردُّ على ترامب بشأن هجوم لوكلائها على القوات الامريكية في العراق

أمريكا تصدر موقفا شديد اللهجة للحكومة والقادة السياسيين العراقيين بشأن الاحتجاجات

Date: 2019-11-06 08:54:41
أمريكا تصدر موقفا شديد اللهجة للحكومة والقادة السياسيين العراقيين بشأن الاحتجاجات