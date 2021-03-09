تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. وزير المالية يسحب يد مدير مصرف الرافدين ويحيله للتحقيق

شفق نيوز/ قرر وزير المالية العراقي علي علاوي، الثلاثاء، إحالة مدير مصرف الرافدين على التحقيق وسحب يده بسبب توقيعه على مشروع "بوابة عشتار" للدفع الإلكتروني.

وكان مصدر مطلع أبلغ وكالة شفق نيوز، أن وزير المالية علي علاوي، لم يكن على دراية، بتوقيع مدير عام مصرف الرافدين حسين علي محيسن، على مشروع (بوابة عشتار)".

وأضاف أن "أمرًا وزاريا صدر بتكليف (بلال صباح الحمداني) مديرًا عامًا لمصرف الرافدين، خلفا لمحيسن".

وكان البنك المركزي العراقي، قد أصدر في أواخر العام الماضي، كتابا يشير فيه إلى توقف منح الإجازة لأي شركة قبل هذه الفترة، وكتابا آخر أشار إلى تمديد التوقف.

إلا أن مدير عام مصرف الرافدين، وقع عقدا مع شركة (بوابة عشتار) لتحل محل شركة (كي كارد) للدفع الإلكتروني، على الرغم من أن شركة بوابة عشتار غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.