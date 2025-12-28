تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. مثنى السامرائي وهيبت الحلبوسي يتنافسان على رئاسة البرلمان

شفق نيوز- بغداد

أعلن القيادي في المجلس السياسي الوطني، خميس الخنجر، مساء اليوم الأحد، ترشيح النائب الفائز، هيبت الحلبوسي، لرئاسة البرلمان العراقي.

وقال الخنجر، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التكميلي الذي عقد قبل قليلة وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "بعد اجتماع ومداولات التي تمثل الأغلبية في المجلس السياسي الوطني، قررنا في حزب تقدم والسيادة والحسم والجماهير الوطني، ترشيح هيبت الحلبوسي لرئاسة البرلمان"، داعياً قادة المكونات السياسية إلى "مراعاة هذا القرار الذي يمثل الأغلبية السنية".

في المقابل، كشف مصدر قيادي في المجلس السياسي الوطني "السني"، عن كواليس ترشيح هيبت الحلبوسي، لمنصب رئاسة مجلس النواب.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، إلى جانب تحالف السيادة، وكذلك تحالف الحسم بزعامة وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، وتحالف الجماهير الوطني بزعامة النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، رشحوا هيبت الحلبوسي".

وأشار إلى أن "هذا الدعم يمنح هيبت الحلبوسي، أغلبية واضحة داخل المجلس مقارنة ببقية المرشحين".

وأضاف المصدر، أن تحالف العزم، من جهته، رشّح زعيمه مثنى السامرائي للمنافسة على المنصب ذاته، عقب إخفاق المجلس السياسي الجامع للقوى السنية في التوصل إلى مرشح توافقي واحد.

وفي تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، كشف مصدر قيادي في المجلس السياسي الجامع للقوى السنية، عن "تعثر" مفاوضات قادة المجلس باعتماد مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، والخروج بمرشحين اثنين للمنصب.

ووفقاً للمصدر، فإن اجتماع قادة المجلس السياسي مساء اليوم لم يفضي إلى اتفاق على مرشح واحد لشغل منصب رئيس مجلس النواب، لذلك لجأ المجتمعون إلى تقديم مرشحين اثنين عن تحالفيّ العزم وتقدم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، يوم غد الاثنين في الساعة الـ12 ظهراً، جلسته الأولى والتي تتضمن فقرتين على جدول أعماله.

وتتضمن الفقرة الأولى: تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد لمجلس النواب، وأما الأخرى تتضمن: انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفقا لبيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان.

ووفق التقاليد السياسية بعد 2003، يُخصص رئيس البرلمان للمكون السني، النائب الأول للشيعة، والنائب الثاني للكورد.