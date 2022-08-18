تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. عمار الحكيم يصل السعودية

شفق نيوز/ وصل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أحد أقطاب الإطار التنسيقي، يوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، استقبل الحكيم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وأبلغت مصادر سياسية خاصة وكالة شفق نيوز؛ أمس الأول أن الحكيم سيزور السعودية، لإجراء مباحثات مع قادة المملكة.

وتعقيباً على ذلك، قال مصدر دبلوماسي في السفارة السعودية لدى العراق في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن سبب الزيارة هو رغبة من الإطار التنسيقي بدخول المملكة كوسيط بينه وبين مقتدى الصدر.

ورجح الدبلوماسي السعودي الذي طلب عدم ذكر لأنه غير مخوّل بالتصريح، أن القيادة السياسية في المملكة لن تقحم نفسها بالشأن العراقي الداخلي ولن تقوم بدعم جهة ضد جهة أخرى، إلا أنها لن تمانع في زيارة أي وفد عراقي للمملكة.

وعن بداية تواصل الحكيم مع السعودية وإبداء رغبته في الزيارة؛ قال الدبلوماسي السعودي؛ إن الحكيم تواصل قبل 10 أيام مع دبلوماسي سعودي في أربيل، وأبلغه أنه يعتزم زيارة الرياض بخصوص الأزمة السياسة وتحركات الصدر مؤخرا.