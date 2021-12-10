تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. تفكك "تحالف العراق المستقل" رسمياً

شفق نيوز/ أعلنت ثلاثة مرشحين فائزين، الانسحاب من "تحالف العراق المستقل" الذي شكل حديثاً.

وجاء ذلك في بيان حمل توقيع، المرشحين الفائزين حيدر طارق الشمخي، حسين السعبري، أمير كامل المعموري.

وذكر البيان أن القرار جاء "نظرا لعدم تطابق الرؤى السياسية مع بعض السادة أعضاء تحالف العراق المستقل وحفاظا على الشفافية التي نعمل بها واحتراما لوعودنا وعهودنا لجمهورنا الكريم في تقديم المصالح العليا للبلد وانسجاما مع مبدأ الاستقلالية".

وأضاف أن المرشحين الثلاثة أنهم قرروا "عدم الاشتراك في تشكيل الحكومة والسعي لتنفيذ برامجنا الانتخابية".

ويأتي ذلك تأكيداً لما انفردت به وكالة شفق نيوز، عندما كشف لها مصدر مصدر عن تعرض تحالف العراق المستقل الذي أعلن عنه مؤخراً، ويجمع شخصيات مستقلة فازت في الانتخابات الأخيرة، إلى انشقاقات وانقسامات داخلية.

وتحالف العراق المستقل أعلن عن تشكيله من قبل 15 مرشحا فائزاً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وبحسب المعلومات الخاصة بوكالة شفق نيوز، إن التحالف تعرض لثلاثة انشقاقات، حيث أتجه عدد من المرشحين صوب الإطار التنسيقي- الذي يجمع قوى شيعية-، فيما قرر آخرون الانضمام مع الكتلة الصدرية، على أن يبقى البعض الأخر "محافظاً على نهجه الاستقلالي الذي ترشح به في الانتخابات البرلمانية الاخيرة".