تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. الكاظمي يصل الاردن للمشاركة بقمة عربية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، إلى الى المملكة الاردنية الهاشمية.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب لمكتب الكاظمي، من دون الاشارة لتفاصيل أكثر.

إلا أن مصدراً مطلعاً أبلغ وكالة شفق نيوز مساء أمس الخميس، أن الكاظمي سيشارك بقمة رباعية تجمعه مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد في مدينة العقبة الاردنية.

والقمة هي الثانية من نوعها التي يستضيفها الأردن؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس 202 بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.