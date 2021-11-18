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تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. "الفتح" يتحصل على مقعد كركوك النيابي

Category: سیاسة

Date: 2021-11-18T11:37:15+0000
تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. "الفتح" يتحصل على مقعد كركوك النيابي

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، فوز مرشح تحالف الفتح بزعامة هادي العامري في محافظة كركوك غريب عسكر، بمقعد في البرلمان الجديد بعد كسبه طعناً أفضى لعد يدوي لمحطات انتخابية في المحافظة.

وبحسب الوثيقة، التي تحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، فأنه بعد إجراءات العد والفرز اليدوي تبين وجود أوراق اقتراع لم يحتسبها جهاز تسريع النتائج الالكتروني وتم احتسابها باطلة بالرغم من انها اوراق صحيحة والختم المثبت عليها هو ختم صحيح يعبر عن إرادة الناخب ما يقضي احتساب تلك البطاقات لحساب المرشح الذي حصل عليها.

وكان مصدر أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق أن (غريب عسكر) وهو المرشح الوحيد عن تحالف الفتح في محافظة كركوك ضمن مقعداً في البرلمان العراقي بعد الانتهاء من فرز محطات مطعون بها بشكل يدوي.

وفوز عسكر عن الدائرة الثانية جاء بعد أن كانت المرشحة التركمانية (سوسن عبد الواحد) متفوقه بفارق صوتين، وبهذا أصبح للجبهة التركمانية مرشح فائز واحد وهو (أرشد الصالحي).

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