تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. السوداني يزور سلطنة عُمان غداً الأربعاء

شفق نيوز-بغداد

يجري رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، غداً الأربعاء، زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، تستغرق يومين، لإجراء مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن "في إطار ما يربط سلطنة عُمان وجمهورية العراق الشقيقة من علاقات راسخة وتعاون متجدّد، يصل إلى البلاد غداً محمد شياع السوداني رئيسُ مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة في زيارةِ رسميّةٍ تستغرق يومين، يُجري خلالها مباحثاتٍ رسميّةً مع السُّلطان هيثم بن طارق".

ووفق الوكالة العمانية، سيرافق رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ يضم عدداً من كبار المسؤولين بالحكومة العراقية.

ويأتي ذلك، تأكيدا لما انفردت به وكالة شفق نيوز، حول أجندة الزيارة، إذ كشفت أمس الاثنين، عن توجه السوداني، إلى سلطنة عُمان، لبحث ملف استقرار المنطقة والتهدئة بين إيران وإسرائيل.

وسيرافق السوداني بعض الوزراء - وفقاًُ للمصادر – وهدف الزيارة مناقشة أمن واستقرار المنطقة، الى جانب الاتفاق على تفاهمات سياسية ودبلوماسية واقتصادية واستثمارية، مبينة أن الزيارة تنطلق من دور العراق، الذي يلعبه للتهدئة في المنطقة، بالتالي يأمل أن يكون عنصرا من التهدئة بين إيران وإسرائيل، وإبعاد احتمال تكرار الحرب بين الطرفين.

وفي 21 كانون الأول 2024، تلقى السوداني دعوة رسمية من سلطان عمان، هيثم بن طارق لزيارة السلطنة، سلّمها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال زيارته إلى بغداد.