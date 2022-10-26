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تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. البرلمان يرفض طلب السوداني بالتصويت على حكومته غدا الخميس

Category: سیاسة

Date: 2022-10-26T14:08:26+0000
تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. البرلمان يرفض طلب السوداني بالتصويت على حكومته غدا الخميس

تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. البرلمان يرفض طلب السوداني بالتصويت على حكومته غدا الخميس

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