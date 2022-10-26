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تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. البرلمان يرفض طلب السوداني بالتصويت على حكومته غدا الخميس
Category: سیاسة
Date: 2022-10-26T14:08:26+0000
تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. البرلمان يرفض طلب السوداني بالتصويت على حكومته غدا الخميس
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