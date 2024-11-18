تأكيداً لـشفق نيوز.. وفد تركي برئاسة وزير التجارة يلتقي السوداني ويبحثان جملة ملفات

شفق نيوز/ التقى وزير التجارة التركي عمر بولات، الذي يزور العراق رفقة وفد كبير يضم نحو 150 رجل أعمال من مجلس المصدرين واتحاد المقاولين، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ويزور الوفد العراق في زيارة عمل تشمل محافظتي بغداد والبصرة.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، انفتاح العراق على تحقيق شراكة جادة وحقيقية مع تركيا في مختلف المجالات، خصوصاً مع إجراء الحكومة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي هيأت البيئة الاستثمارية داخل البلد، مشيراً إلى رغبة الحكومة في تطوير الميزان التجاري بين البلدين، مع ما تشهده الصناعة في العراق من نموّ متسارع.كما تطرق اللقاء إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية التجارية العراقية- التركية التي ستعقد أعمالها بعد أسبوعين.

من جانبه، نقل بولات تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن العلاقات المتنامية بين البلدين هي فرصة للمضيّ بما تم الاتفاق عليه خلال زيارة أردوغان إلى العراق.كما أشار إلى مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، حيث عبر عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم للمضي في هذا المشروع المهم للمنطقة والعالم.

وأمس الأحد، كشف مصدر في الحكومة العراقية لوكالة شفق نيوز، أن وزير الخارجية التركي عمر بولات سيجري الاثنين، زيارة رسمية الى العاصمة بغداد لمواصلة المباحثات حول مشروع طريق التنمية الحيوي.