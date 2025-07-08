تأكيداً لشفق نيوز.. 7 فقرات على جدول أعمال مجلس النواب العراقي السبت المقبل (وثيقة)

شفق نيوز– بغداد

نشر مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسته المقررة يوم السبت المقبل، وتضمن سبع فقرات.

وجاء في الجدول الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، التصويت على مشروعي قانون الصحة النفسية والحماية من أضرار التبغ ومقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

وأشار إلى أن الجلسة تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، بأن رئاسة البرلمان العراقي حددت يوم السبت المقبل الموافق 12 تموز/ يوليو 2025 موعداً لاستئناف جلساته في الفصل التشريعي الأخير، ويأتي هذا القرار بعد انتهاء العطلة التشريعية لأعضاء مجلس النواب، يوم غد الأربعاء 9 تموز/ يوليو الجاري.

بدوره، دعا رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، جميع النواب إلى تحمل مسؤولياتهم والانتظام بحضور الجلسات النيابية المقبلة بغية إقرار القوانين.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية كشفت في وقت سابق، عن تحرك نيابي جاد لعقد جلسة مكتملة النصاب بهدف التصويت على نقض اتفاقية خور عبد الله.