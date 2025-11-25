تأكيداً لشفق نيوز.. نائب وزير الخارجية الأميركي يزور بغداد وأربيل

شفق نيوز- واشنطن/ بغداد

يزور نائب وزير الخارجية الأميركي لإدارة الموارد، مايكل ريغاس، كلاً من تركيا والعراق وإسرائيل خلال الفترة بين 27 تشرين الثاني و5 كانون الأول.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، ورد لوكالة شفق نيوز، تؤكد جولة ريغاس التي تشمل إسطنبول وبغداد وأربيل والقدس، التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار والأمن وحرية الدين والازدهار في المنطقة".

في العراق، أوضح بيان الخارجية، أن ريغاس سيجري سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين، ويزور المرافق الدبلوماسية الأميركية، إلى جانب افتتاح القنصلية الأميركية العامة الجديدة في أربيل.

وكان مصدر دبلوماسي عراقي، قد أخطر وكالة شفق نيوز، الأسبوع الماضي، بوجود زيارة مرتقبة لوفد أميركي إلى العاصمة بغداد لإيصال رسائل من إدارة البيت الأبيض بشأن ملفات عراقية.

وقال المصدر، إن "وفداً يضم شخصيات سياسية أميركية سيزور بغداد قريباً حاملاً رسائل من واشنطن إلى جميع الشركاء في العملية السياسية في العراق"، مبينا أن "الزيارة الأميركية المرتقبة هي تأكيد لاهتمام واشنطن بما يجري في العراق".

وتشهد العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، حالة جمود دبلوماسي، منذ تسلم دونالد ترمب المنصب، إذ اقتصر التواصل واللقاءات على القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، ستيفن فاغن، واتصال وحيد تلقاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من وزير الخارجية ماركو روبيو.

إلا أنه في آب/ أغسطس الماضي زار وفد أميركي رفيع المستوى العاصمة العراقية بغداد لمناقشة جملة من الملفات مع المسؤولين العراقيين.

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز في حينها، فإن الوفد بحث ملف الانسحاب الأميركي من قواعده الرئيسة في العراق وتداعيات ذلك، بالإضافة إلى ملف اقتصادي وآخر يتعلق بالطاقة.

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

وكتب ترمب عبر منصته "تروث سوشال" وتابعته وكالة شفق نيوز قائلاً إن "فهم مارك العميق للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته الواسعة في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأميركي".

وسافايا، وهو رجل أعمال أميركي من أصول عراقية (كلدانية/آشورية) ينحدر من ولاية ميشيغان، برز خلال السنوات الأخيرة بدعمه لحملة ترمب الانتخابية وبتحركاته في أوساط الجاليات الشرق أوسطية في الولايات المتحدة.