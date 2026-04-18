تأكيداً لشفق نيوز.. مقرب من المالكي يتهم السوداني بتعطيل اجتماع الإطار

شفق نيوز- بغداد

اتهم نائب مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء السبت، رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني بتعطيل اجتماع الإطار التنسيقي، وذلك تأكيداً لما نشرته وكالة شفق نيوز بشأن تأجيل الاجتماع بطلب من السوداني.

وقال النائب عثمان الشيباني، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن ما وصفه "المتمسك بالولاية الثانية، ومعه اثنان من قادة الإطار، عطّلوا جلسة اليوم لشراء الوقت وفتح الباب أمام تدخلات خارجية تمس القرار الوطني".

وكان مصدر سياسي قد كشف لشفق نيوز أن اجتماع الإطار التنسيقي، المقرر عقده مساء اليوم السبت في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، تم تأجيله إلى يوم الاثنين المقبل.

وأوضح المصدر أن طلب التأجيل جاء عبر جبهة المعترضين على ترشيح المالكي أو من يحظى بدعمه، بهدف جمع أكبر عدد من أصوات قادة الإطار لدعم ترشيح السوداني لولاية ثانية أو ضمان إزاحة المالكي.

وأضاف أن قيادياً سنياً دخل على خط الضغط على بعض قوى الإطار للالتحاق بفريق السوداني، إلا أن المساعي لم تنجح، ما دفع إلى طلب التأجيل لكسب الوقت واعتماد خطة جديدة لضمان الولاية الثانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الاستحقاق الحكومي مرحلة دستورية ضاغطة، بعد انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في 11 نيسان / أبريل الجاري، ما يلزم الكتلة النيابية الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء خلال مدة أقصاها 15 يوماً.