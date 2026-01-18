تأكيداً لشفق نيوز.. فؤاد حسين يصل إلى طهران في زيارة رسمية

شفق نيوز- طهران

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، إلى طهران، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن من المقرر أن يلتقي الوزير، خلال الزيارة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إضافة إلى أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وأضافت أن المباحثات التي سيجريها فؤاد حسين ستتركز على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتوترات القائمة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم الحوار الإقليمي.

وتأتي التحركات الدبلوماسية العراقية في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يرافقه من مخاوف على أمن واستقرار المنطقة.

وفي هذا السياق، كثّف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالاته الإقليمية والدولية، يوم أمس السبت، شملت فرنسا والسعودية وتركيا، لبحث تداعيات التصعيد وسبل احتوائها عبر الحوار.

وكانت بغداد قد طرحت سابقاً استضافة مفاوضات أميركية–إيرانية، وهو ما قوبل بترحيب إيراني رسمي، في إطار جهود تهدف إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

