تأكيداً لشفق نيوز.. غياب النصاب يطيح بجلسة البرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، تأجيل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني".

جاء ذلك، تأكيداً لما ورد عن النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، حيث استبعد عقد جلسة مجلس النواب اليوم، رغم وجود قوانين مهمة، وذلك بسبب ضعف الحضور النيابي.

وتضمن جدول جلسة يوم الاثنين (15 أيلول/سبتمبر الجاري)، 11 فقرة، خصصت 7 منها للتصويت على مشاريع قوانين ومقترح قانون.

كما تضمن قراءتين لمقترح قانون ومشروع قانون، إضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون ومشروع قانون.