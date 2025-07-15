تأكيداً لشفق نيوز.. طالباني والسوداني يبحثان إيرادات كوردستان ورواتب الموظفين

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، مساء اليوم الثلاثاء، عدداً من الملفات أبرزها الإيرادات النفطية وغيرها إقليم كوردستان ورواتب موظفيه.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات والقضايا الوطنية، ومناقشة ملفّ تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كوردستان ورواتب موظفيه، وأهمية التنسيق والعمل على حل الملفات المشتركة، وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.

كما شهد اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، وضرورة أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن تطلعات الشعب العراقي، من خلال اختيار ممثليه بمجلس النواب.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطلع عن زيارة وفد كوردي رفيع المستوى إلى العاصمة الاتحادية بغداد لمناقشة الملفات العالقة، لا سيما ملف الرواتب وتصدير نفط الإقليم.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الوفد يرأسه بافل طالباني ويرافقه عدد من المسؤولين والمعنيين بالملفات الخلافية، وذلك للقاء المسؤولين في بغداد يتقدمهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجهات المعنية ببعض الملفات الشائكة بين الجانبين لحلحلتها.

وبحسب المعلومات التي أوردها المصدر، فأن الكورد حصلوا على وعود بدفع راتب شهر واحد من اصل شهرين بشكل اولي، وتحديدا راتب شهر آيار/ مايو الماضي.