تأكيداً لشفق نيوز.. سانشيز يصل بغداد

شفق نيوز/ أفاد بيان حكومي عراقي، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وصل إلى العاصمة بغداد، في مستهل زيارة رسمية إلى العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن مراسم استقبال رسمية ستجرى يوم غد في القصر الحكومي.

وفي وقت سابق اليوم، أخبر مصدر حكومي، وكالة شفق نيوز، بأن سانشيز سيجري خلال الساعات المقبلة زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد ويبحث مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني عددا من الملفات المهمة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي.

وبحسب المصدر، فإن سانشيز سيبحث في بغداد أيضاً التطورات التي يشهدها العالم والمنطقة بسبب حرب غزة.